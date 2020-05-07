Son dakika haberler... Gri listedeki terörist Mehmet Fatih Demir etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında, jandarmaya bağlı komando birlikleri tarafından operasyon düzenlendiği ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan, 'Mahsum' kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğu kaydedildi.