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DHA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 11:51,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Gri listedeki terörist Mehmet Fatih Demir etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... Gri listedeki terörist Mehmet Fatih Demir etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, dün Tunceli'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan, 'Mahsum' kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında, jandarmaya bağlı komando birlikleri tarafından operasyon düzenlendiği ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan, 'Mahsum' kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğu kaydedildi.

İçişleri duyurdu: Adıyamanda 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri duyurdu: Adıyaman'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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