Son dakika haberler... Gri listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, dün Tunceli'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan, 'Mahsum' kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğunu açıkladı. Öte yandan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin ise gri kategoride aranan Özer İnce olduğu belirlendi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında, jandarmaya bağlı komando birlikleri tarafından operasyon düzenlendiği ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan, 'Mahsum' kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğu kaydedildi.
AĞRI DAĞI GRUP SORUMLUSU DA ETKİSİZ
Öte yandan,İçişleri Bakanlığı, dün Ağrı'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 'Terörden Arananlar Listesi gri kategoride yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan, 'Piro Serhat' kod adlı Özer İnce olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, jandarmaya bağlı komando birlikleri tarafından operasyon düzenlendiği ve eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 'Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu, 'Piro Serhat' kod adlı Özer İnce olduğu kaydedildi.
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