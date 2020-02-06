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DHA- AA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 09:04,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Gri kategoride ödülle aranan terörist Habur Sınır Kapısı'na gelerek teslim oldu

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Son dakika haberler: Gri kategoride ödülle aranan terörist Habur Sınır Kapısı'na gelerek teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle 'gri liste'de olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu, biri terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi.

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