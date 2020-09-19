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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 19.09.2020 - 15:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Girişler HES kodu ile yapılabiliyor... Hafta sonu akın ettiler

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Bolu'da girişlerin HES kodu ile yapıldığı doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Jandarma ekipleri, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, Abant'ta kiralanan bisikletler ve faytonlarla tur atarken, bazıları da tabiat parkının eşsiz manzarasıyla fotoğraf çektirmeyi tercih etti.

Son dakika haberler: Girişler HES kodu ile yapılabiliyor... Hafta sonu akın ettiler


Jandarma ekipleri, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Girişlerin HES koduyla sağlandığı Abant Tabiat Parkı'nda vatandaşların çoğunlukla tedbirlere uyduğu ve maske taktığı gözlemlendi.
Son dakika haberler: Girişler HES kodu ile yapılabiliyor... Hafta sonu akın ettiler

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