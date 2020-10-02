Son dakika haberler: Genç kadına mezarlıkta dehşeti yaşattılar

Değme film senaryolarını aratmayan kaçırma olayı 30 Eylül günü yaşandı. Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere Cansu B., anılan gün saat 12.00 sıralarında imam nikâhlı eşi Muammer A. ile Başakşehir’deki bir kafede buluşmak üzere anlaştı. Kafede buluşan ikili bir süre oturduktan sonra birlikte çıktı. cansu B., Muammer A.’nın aracına binmek üzereyken tanımadığı 3 kişi etrafını sardı. Cansu B., bu kişilerin o esnada “Sivil, sivil” diye bağırması ile sivil polis olduklarını düşündü.

ARAÇTAN ATLAMAYA ÇALIŞTI



Anılan üç kişi Cansu B’yi de yanlarına alarak kullandıkları kırmızı renkli otomobile bindirdi. Kaçırıldığını anlayan Cansu B., Başakşehir’deki Olimpiyat parkı yakınına geldiklerinde araçtan atlamaya çalıştı ancak başaramadı.



Cansu B’nin de içinde olduğu araç bir süre sonra durdu. Bu aracın önünde seyreden siyah renkli araçtan bir kişi inerek Cansu B’nin yanına geldi ve kendisini darp etmeye başladı. Cansu B. tekrar kırmızı renkli otomobile bindirildi. Aracın içindeki kişilerden biri seyir halindeyken Cansu B’nin boğazını koli ile sıkmaya başladı.

ŞERİATI KESTİK AĞIR OL



İfadesinde Başakşehir Güvercintepe semtine götürüldüğünü söyleyen Cansu B. yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bir süre sonra siyah renkli bir araç geldi. Muammer A. isimli şahıs araçtan indiğinde elinde bir silah vardı. Şahıs silahı birkaç kez doldurdu; sürgüsünü çekti. Bu sırada siyah renkli araçtan inen kişi ‘Biz şeriatı kestik sen ağır ol’ dedi.”

MEZARLIKTA DEHŞETİ YAŞADI



Bu esnada çevredeki vatandaşların rahatsız olduğunu kaydeden Cansu B. “Beni tekrar kırmızı renkli arabaya bindirdiler. Halkalı mezarlığına götürdüler. Muammer A’nın oğlu Ahmet A. yol boyunca bana vurarak beni darp etti. Bir süre sonra mezarlığa geldik. Mezarlığa geldiğimizde şahısların elinde koli bandı vardı. Şahıslar benim ağzımı bantlamaya çalıştı” dedi. Cansu B., çantasında bulunan ve 200 bin liraya denk gelen para ve altınları bu kişilere vermek zorunda kaldığını anlattı. Kendisini kaçıran kişilerden birinin telefonla konuştuğu kişiye “Kardeşi, annesi ve babasını da alın. Hepsini öldüreceğiz” talimatı verdiğini duyan Cansu B., ailesinin öldürüleceği korkusu ile evdeki 990 bin lirayı da alarak bu kişilere verdiğini anlatı.

YARIN DA 1 MİLYON GETİRECEKSİN



Kendisini kaçıran kişilerin “Yarın da 1 milyon lira getireceksin” diyerek serbest bırakıldığını anlatan Cansu B, “Hemen Küçükçekmece Adliyesi'ne gittim. Oradan hastaneye giderek darp raporu aldım” dedi. Cansu B’nin verdiği ifadeler sonrası Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği ekipleri harekete geçti. Cansu B’nin belirttiği yerlerdeki yerlerin kamera kayıtlarını alan polis Muammer A., oğlu Ahmet A. dahil 4 kişi göz altına alındı. Şüphelerden ikisi savcılık talimatı ile serbest bırakılırken baba-oğlun sorgusu sürüyor.



Avukatı Mehmet Yıldırım eşliğinde ifadesi alınan baba Ercan B. ise olay günü saat 17.30 sıralarında Muammer A’nın aradığını belirterek “Bana, kızım Cansu’yu kastederek, kızının ağzına silah dayadım. Açık resimlerini çektim mezarlıkta. Sıra sana geldi. Senin de ağzına silah dayayacağım. Eşine ve özürlü oğluna da aynısını yapacağım” dediğini belirti. Ercan B., olay günü kızının evden aldığı paranın ise, kısa süre önce satışını yaptığı yazlık ve otomobilin parası olduğunu kaydetti.