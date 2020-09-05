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Alper KORKMAZ - DHA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 14:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Gaziosmanpaşa'da vahşet! Dini nikahlı eşinin boğazını kesti

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Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde Azeri uyruklu Vüsal Oruçov dini nikahlı eşi 18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü. Yaşadıkları evde Kaya'nın boğazını kesen Oruçov daha sonra olay yerinden kaçtı. Oruçov daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Kadının olay yerine gelen annesi gözyaşlarına boğuldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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