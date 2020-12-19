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AA - DHA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 08:08 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Gaziantep'te özel hastanede oksijen tüpü patlaması! 8 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberler: Gaziantep'te özel hastanede oksijen tüpü patlaması! 8 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi.

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  • Gaziantepte özel hastanede patlama Ölü ve yaralılar var
  • Gaziantepte özel hastanede patlama Ölü ve yaralılar var
  • Gaziantepte özel hastanede patlama Ölü ve yaralılar var
  • Gaziantepte özel hastanede patlama Ölü ve yaralılar var
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kentteki SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı. Patlamanın ardından yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. 

Ancak patlama sonucunda çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Acı haberle ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

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