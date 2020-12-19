Son dakika haberler: Gaziantep'te özel hastanede oksijen tüpü patlaması! 8 kişi hayatını kaybetti

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Kentteki SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı. Patlamanın ardından yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.



Ancak patlama sonucunda çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Acı haberle ilgili resmi açıklama bekleniyor.



Ayrıntılar geliyor...