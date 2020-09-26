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AA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 17:01 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Gaziantep'te facia... 3 ölü, 2 yaralı

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Son dakika haberler... Gaziantep'te facia... 3 ölü, 2 yaralı
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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Amer Dendel'in (26) kullandığı 34 SP 2273 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Noğaylar Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden Ömer Ç. (37) idaresindeki 31 NB 048 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Sürücü Dendel ile araçta bulunan Hiyem Ağa (18) ve Mustafa Mustafa (37) olay yerinde hayatını kaybetti.

Son dakika haberler... Gaziantepte facia... 3 ölü, 2 yaralı

Yaralanan Zekeriya Alaruk (27) ile 3 yaşındaki Asım Şimeli ise sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Son dakika haberler... Gaziantepte facia... 3 ölü, 2 yaralı

Cenazeler ise otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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