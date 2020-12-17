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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Gaziantep'te çizgili Anadolu sırtlanı, silahla vurularak öldürüldü

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Son dakika haberler: Gaziantep'te çizgili Anadolu sırtlanı, silahla vurularak öldürüldü
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili Anadolu sırtlanı, tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İlçeye bağlı Karadağ Mahallesi yakınlarında, otomobiliyle ilerleyen vatandaşlar yol kenarında hareketsiz yatan hayvanı fark etti. Araç çarpmasıyla yaralandığı düşünülen hayvanın yanına giden vatandaşlar, telef olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yaptığı incelemede, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili Anadolu sırtlanının  tabancayla ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi. Sırtlan bölgeden kaldırılırken, jandarma ekipleri hayvanı vuran kişinin tespiti için çalışma başlattı.

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