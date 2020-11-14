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Haber Giriş: 14.11.2020 - 13:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti... Vefat haberini oğlu böyle duyurdu

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Son dakika haberler: Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti... Vefat haberini oğlu böyle duyurdu
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Koronavirüs tedavisi gören Aşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti. Vefat haberini Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, duyurdu. Covid-19 testinin pozitif çıkması ardından yoğun bakıma kaldırılan Ahmet Kekeç, 59 yaşındaydı.

Koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti.

ACI HABERİ OĞLU PAYLAŞTI

Gazeteci Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, ''İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.'' açıklamasında bulundu.


İBRAHİM KALIN'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştığı baş sağlığı mesajında, ''Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin.'' ifadelerini kullandı.

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Ahmet Kekeç kimdir
Ahmet Kekeç kimdir?
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