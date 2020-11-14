Son dakika haberler: Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti... Vefat haberini oğlu böyle duyurdu
Koronavirüs tedavisi gören Aşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti. Vefat haberini Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, duyurdu. Covid-19 testinin pozitif çıkması ardından yoğun bakıma kaldırılan Ahmet Kekeç, 59 yaşındaydı.
Koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti.
ACI HABERİ OĞLU PAYLAŞTI
Gazeteci Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, ''İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.'' açıklamasında bulundu.
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn— Mehmet Hakan Kekeç (@mhkekec) November 14, 2020
Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik.
Yağmurdan sonra görüşürüz, babam. pic.twitter.com/f4aU3zEORX
İBRAHİM KALIN'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştığı baş sağlığı mesajında, ''Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin.'' ifadelerini kullandı.
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