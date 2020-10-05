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Haber Giriş: 05.10.2020 - 13:35 |  Son Güncelleme:

Son dakika haberler...GATA'nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı

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Son dakika haberler...GATA'nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı
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Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı.

Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken eski adı GATA olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, görevden alındı.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medyada erkeklere 'ikinci eşi alın' çağrısıyla tepki çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, paylaşımlarıyla tepki çeken Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

Son dakika haberler...GATAnın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı

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