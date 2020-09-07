MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Futbolda Kumpas davası sanıkları İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı
GeriGündem Son dakika haberler: Futbolda Kumpas davası sanıkları İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 15:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Futbolda Kumpas davası sanıkları İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Futbolda Kumpas davası sanıkları İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı
Abone Olgoogle-news

Futbolda şike kumpası davasının önemli sanıklarından ihraç edilen eski emniyet müdürü İbrahim Emre ve komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı

Futbolda şike kumpası davasının önemli sanıklarından ihraç edilen eski emniyet müdürü İbrahim Emre ve komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı

Yurtdışına kaçmaya çalışırken Edirne’nin Keşan ilçesinde yakalanan şüpheliler Emre ve Haktan Helvacı gözaltına alınarak İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. İfadeleri alınan şüpheliler Emre ve Haktan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Futbolda şike kumpası davasında 4'ü tutuklu 107 sanık yargılanıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle