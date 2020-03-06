Son dakika haberler... Fransa'da 'Corona Virüs'ten bir Türk yaşamını yitirdi
Fransa'da bir Türk Corona Virüs'ten yaşamını yitirdi. 64 yaşındaki Halil Bıçkı'nın Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Fransa'da Corona Virüs'ten bugün iki kişi daha hayatını yitirdi. Soissons kentinde yaşayan 64 yaşındaki Halil Bıçkı Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Halil Bıçkı'nın emekli olduğu ve aslen Mersin Mut'lu olduğu öğrenildi. Mut ilçesinde hastane ve okul yapımlarında yardımcı olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Fransız yetkililerin Halil Bıçkı'nın cenazesini aileye vermediği ve tetkiklerin devam edeceği açıklandı.
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