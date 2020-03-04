AA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 09:36,
Son dakika haberler... FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem yapılanmasına soruşturma: Gözaltılar var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu görevinden çıkarılan 23 eski emniyet personeli ve bir sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezi ile ilçelerinde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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