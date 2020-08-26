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Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 09:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Fatih'te ortalık karıştı! Arkadaşının eşini otele çağırma iddiasına meydan dayağı...

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İstanbul Fatih'te, geçen ay evlerinde bir süre misafirleri olan eşinin arkadaşının kendisini taciz ettiğini ve otele davet ettiğini öne süren Suriyeli kadın durumu eşine söyledi. Kadının eşi yakınları ile otele giderek, buluşmak üzere gelen şüpheli Mudar E.'ye dayak attı. Çevredekiler şüpheliyi linçten kurtararak polise teslim etti.

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  • Fatihte arkadaşının eşini otele çağırma iddiasına meydan dayağı
  • Fatihte arkadaşının eşini otele çağırma iddiasına meydan dayağı
  • Fatihte arkadaşının eşini otele çağırma iddiasına meydan dayağı
  • Fatihte arkadaşının eşini otele çağırma iddiasına meydan dayağı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Fatih İskender Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mudar E., 1 ay önce Sadi Abu U. ile eşi A.H.'nin evinde bir hafta kaldı. A.H. iddiaya göre Mudar E.'nin kendisini taciz ettiğini eşine anlattı, ancak inandıramadı.

Mudar E., evden ayrıldıktan sonra A.H.'yi yine taciz etmeyi sürdürürken, arkadaşının eşini yine İskender Paşa Mahallesi'nde bulunan Sofular Caddesi'ndeki bir otele davet etti. A.H., bu mesajı eşine gösterince Sadi Abu U., yakınları ile birlikte otele giderek beklemeye başladı.

Mudar E. randevu saatinde otele gelince, arkadaşı ve yakınları ile karşılaştı. Mudar E.'yi otelden çıkaran Sadi Abu U. ve yakınları 'Biz Müslümanız. Sen, harama göz diktin' diye bağırarak onu dövmeye başladı.

Linç girişimi, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Çeşitli yerlerinden darbeler alan Mudar E., çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılarak, çağrılan polise teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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