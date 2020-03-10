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Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)- İHA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 11:04,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Fatih'te can pazarı... Böyle kurtarıldılar

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İstanbul Fatih Kumkapı'da 4 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanlar pencerelere çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine olay yerin çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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  • Fatihte yangında mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
  • Fatihte yangında mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
  • Fatihte yangında mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
  • Fatihte yangında mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgilere göre olay Fatih Nişanca Mahallesi Asker Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle kısa sürede dumanlar tüm daireyi sardı. Dairede kalan aralarında kadınların da bulunduğu yabancı uyruklu şahıslar, camlara çıkarak yardım bekledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adeta can pazarının yaşandığı yangında itfaiye ekipleri camda mahsur kalanları merdiven aracıyla kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında binanın alt katında bulunan bir tekstil dükkanını su bastı. Dükkan çalışanları, tekstil ürünlerini kurtarma yarışına girdi. İçeriden çıkartılan tekstil ürünleri, cadde üzerinde yığıldı.

Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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