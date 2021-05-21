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Esma MURAT - Buğra BENLİOĞLU - İstanbul DHA -
Haber Giriş: 21.05.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Fatih'te 4 katlı ahşap bina çöktü!

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Son dakika haberler: Fatih'te 4 katlı ahşap bina çöktü!

Son dakika haberine göre Fatih Cankurtaran'da bulunan 4 katlı ahşap binada yağmurun da etkisiyle çökme meydana geldi. Binanın boş olduğu belirtilirken inceleme devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Fatih Cankurtaran'da bulunan ahşap bir bina, kuvvetli sağanağın da etkisiyle çöktü.

Binanın boş olduğu öğrenilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

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