Son dakika haberler... Fatih'te 2 katlı binada yangın

Yangın, 13.30 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi, Kaledibi Sokak'ta iki katlı bir binanın ikinci katında çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yeri çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Öte yandan yangının çıkmasına sebep olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Çevre sakini Mehmet Kaya, "İçeri de olanlar vardı. Kapıya vurdum. Hepsi çıktı. Yan tarafta oturan bir kişi var. Uyuşturucu kullanıyor. Yangını onun çıkardığını söylüyorlar" diye konuştu.