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İHA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 15:58,Son Güncelleme:/

Son dakika: Van Bahçesaray'da facianın olduğu yerde 3. çığ uyarısı

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Son dakika: Van Bahçesaray'da facianın olduğu yerde 3. çığ uyarısı

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde üçüncü çığ uyarısı yapıldı.

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  • Acı haber İkinci çığ faciası... Olay yerinden son kareler...
  • Acı haber İkinci çığ faciası... Olay yerinden son kareler...
  • Acı haber İkinci çığ faciası... Olay yerinden son kareler...
  • Acı haber İkinci çığ faciası... Olay yerinden son kareler...
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Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken meydana gelen ikinci çığ faciasında 8 jandarma personeli, 9 sivil, 3 korucu ve 3 itfaiyeciyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükselmişti.

Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.

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Çığ bölgesinde ikinci facia
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