Son dakika haberler: Faciada ölenlerin yakınları konuştu..."Korona oldu zannettik"

Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki faciasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Sahte alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 14 kişiden Mehmet İncili ve Ferdi Nilüfer'in ardından 39 yaşındaki İrfan Çivi de hayatını kaybetti. 6'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ederken, Bursa Polisi kayıp 20 litre sahte içkiyi de ele geçirdi. Sahte alkolü temin edip edip sattığı belirlenen Uğur K. ve Erhan O.'nun emniyetteki sorguları sürüyor.



Hastanede tedavileri süren 11 kişiden Mehmet Topçuoğlu (51), Fatih Deniz Yağız (49), Sümer Çam (51), Mustafa Döğdü (58), Ramiz Hacısalihoğlu ve Güner Mollahasanoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu, Bahadır Emer (36), Tamer Mutlu (44), Emin Aydın (43), Aleattin Geçeli (52), Mehmet Özgür Kurşun'un ise bilincinin açık olduğu öğrenildi.

KAYIP 20 LİTREDE BULUNDU



Kentte yaşanan sahte alkol vakaları üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı soruşturma başlattı. Sahte içkileri temin eden Erhan O. ve Uğur K. isimli şahısların sorgusu devam ederken, İstanbul'daki bağlantılar da araştırılıyor. Ayrıca İstanbul'dan getirilen sahte içkilerin 30 litresi polis tarafından satıldığı kişilerden toplanmıştı. Kayıp olan 20 litresinin de toplandığı öğrenildi.



"BİZ KORONA OLDU ZANNETTİK, SAHTE RAKI İÇMİŞLER"



Hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Mehmet İncili'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi amcası ile birlikte teslim almaya gelen Mehmet İncili'nin oğlu Mehmet Ali İncili, babasının önce korona olduğunu sandıklarını söyledi. İncili yaşadıkları üzücü olayı şu şekilde anlattı:

"Rahmetli babam sahte rakı hayatta içmezdi. Ferdi Nilüfer ile birlikte mahallede otururken iki adam gelmiş. Sahte rakı satmış onlara kendileri saat 14:00'te içmiş Ferdi Nilüfer işe gidip işte fenalaşmış. Ondan sonra eve gelmiş. Babamda eve gelmiş saat 18:00 gibi fenalaştı. Bende işten gelince kendisini gördüm. Baba ne oldu? dedim oğlum midem bulanıyor dedi. Sucuk yemiştim az bir şey acaba o mu dokundu? dedi. Sucuk dokunmaz acaba sen korona mı oldun?" dedim kendisine. "Ambulans çağıralım, hastaneye gidelim tedavi gör" dedim. "Bende bir şey yoktur" dedi istemedi. Saat 02:00'de babamın rengi attı. Kötü olmaya başladı. "Gözlerim görmüyor" demeye başladı. Kulakları duymamaya başladı. Yürüyememeye başladı. Ambulansa haber verdik geldi. Hastaneye götürdüler hastanede saat 03:30'da hayatını kaybetti."



DİLERİM Kİ DEVLETİMİZ 1000 SENE CEZA VERSİN



Sahte rakı satanlara ateş püsküren Mehmet Ali İncili, "Allah onları bildiği gibi yapsın. Onları kahretsin. Kim satıyorsa dilerim ki devletimiz 100 sene, 1000 sene ceza versin. Bizim canımız yandı, bundan sonra kimsenin canı yanmasın. Kimse sahte rakı satmasın. 4 çocuk geride kaldı. Gençlerimize de söylüyorum yaşlılarımıza da, sahte rakı içmeyin, bizim burada ciğerimiz yandı sizin de yanmasın" diye konuştu.



SAHTE İÇKİLERİN KAYIP KISMI DA BULUNDU



Öte yandan İstanbul'dan getirilen 50-60 litrelik kaçak içkiden 30 litresi ele geçirilmişti. Cinayet Bürosu dedektifleri yaptıkları araştırmada kayıp olan yaklaşık 20 litre kaçak içkiyi de ele geçirdi.



Zanlıların kaçak içkiyi temin ettikleri İstanbul'daki bağlantıların da araştırıldığı, soruşturmanın tamamlanmasıyla gözaltındaki 2 kişinin taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan adliyeye sevk edeceği öğrenildi.



BURSA'DAKİ SAHTE İÇKİDEN ÖLÜMLERDE 'GEÇ GELEN MESAJ' DETAYI



Bursa’da alkol alan 14 kişi rahatsızlanınca önceki gün ve dün Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Ferdi Nilüfer (37), İrfan Çivi hayatını kaybetti, 11 kişi de tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sahte içkiyi Erhan O., ve Uğur K.’nın sattığını belirledi. Operasyon yapan ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.



'YANLIŞLIKLA DEZENFEKTAN GÖNDERMİŞLER KULLANMAYIN'



Şüpheliler ifadesinde, “İnternetten verdiğimiz siparişler ayın 12’sinde geldi. Biz de satışını yaptık. Daha sonra gönderilen ürünün etil alkol yerine dezenfektan olduğunu fark edince sattığımız kişilere mesaj attık. ‘Bazıları fabrikada dezenfektan ile karıştırmış. Yanlış göndermişler. Ben değiştirecem. Kullanmadıysan kullanmayın’ diye uyarı şeklinde. Ancak geç kaldık kullananlar hastaneye kaldırılmış” dedikleri öğrenildi.





YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ UYARISI: MERDİVEN ALTI İÇKİNİN AĞIR SONUÇLARI OLUR



Türkiye genelinde özellikle 2019 yılından bu yana sahte içkiye bağlı ölüm vakaları giderek artmasına rağmen, merdiven altı işletmeler tarafından etil alkol yerine içerik olarak metil alkolün kullanıldığı sahte içkiler fiyat olarak orijinal içkilere göre daha ucuz olduğu için bazı kişiler tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Son aylarda İzmir, Mersin, İstanbul, Aydın, Kırıkkale, Kırklareli, Muğla, Zonguldak’tan sahte içkiye bağlı ölümler yaşanırken son olarak dün gece Bursa’da sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 14 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Tedaviye alınan 11 kişiden 6'sının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.



3-4 KADEHİ ÖLÜME GÖTÜRÜYOR



Yeni yıl öncesi sahte içkiden ölümlerde artışın da olmasıyla Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirmelerde bulunan Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Yıldız, metil alkolün belli bir miktardan sonra vücutta toksit etkisi yarattığını ve yılbaşı öncesi içki alışverişi yaparken güvenilir işletmelerin tercih edilmesi gerektiğini dile getirerek, içilecek 3-4 kadeh metil alkol içerikli içkinin ölüme neden olacağını belirtti.





‘60 MİLİLİTRE ÖLÜME GÖTÜRÜYOR’



Sahte içki denildiğinde akla ilk olarak metil alkolün geldiğini söyleyen Prof. Dr. Emel Yıldız, dikkat edilmesi gereken en önemli noktaların içkinin satın alacağı yer, şişenin orijinalliği ve üzerinde ilgili bakanlığa ait işaretin olmasına dikkat çekti. Etil alkol adı altında metil alkol içerikli ürünlerin piyasaya sürüldüğünü belirten Yıldız, fiyatın düşük olmasının birinci tercih nedeni olduğunu söyledi. Metil alkolün bir litrede 30 mililitrede toksik etkisi yarattığını 60 mililitrede ise ölüme götürebileceğini kaydeden Yıldız, "Yani keyifli bir gecede 3-4 kadeh tükettiğiniz sahte içki sizi ölüme götürebilir. Etil alkolde ise toksit etkisi 400 mililitrede görülebilir. Burada metil alkolün zehirleyici özelliği ön plana çıkıyor. Vücudumuz kaldırabileceğinden fazla metil alkol aldığı zaman bunu tolere edemiyor. Bünyeye giren fazla metil alkol formik asite dönüşüyor” dedi.



KOKU YA DA GÖRÜNTÜDEN ANLAŞILMIYOR



Metil ve etil alkolün birçok yönden benzediğini ve bundan dolayı içki konusunda sahteciliğin çoğaldığını vurgulayan Yıldız, metil alkolün tek karbon etil alkolün ise çift karbondan oluştuğunu söyledi. Koku olarak her ikisinin de karakteristik alkol kokusu taşıdığını belirten Yıldız, "Bu nedenle kokudan anlaşılmıyor. Renk desek her ikisi de bildiğimiz su rengi. Bundan dolayı dikkat edilecek en önemli noktalar fiyat ve yasal işletme tercihidir. Son yıllarda bu uyarıları hep yapıyoruz. Fakat merdiven altı işletmelerden alışveriş yapan bir kişiyi uyarmak işe yaramıyor. Gidip buralardan içki alacaklarına o gece çay içsinler. Günleri zehir olmasın ve aileleri üzülmesin. Yeni yıla gireceğiz derken hayatları kararmasın” diye konuştu.