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DHA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 08:58 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Eyüpsultan'da bir binada yangın çıktı

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Eyüpsultan'da 5 katlı binada henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı kaplayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İslambey Mahallesi Bülbülderesi Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada saat 08.00'de henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına köpüklü su ve merdivenle müdahale etti. Yangında binada oturanlar tahliye edilirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Son dakika haberler... Eyüpsultanda bir binada yangın çıktı

Yaklaşık bir saat çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Mahalle sakinlerinin de yangın nedeniyle sokağa döküldüğü görüldü. Yangın, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.

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