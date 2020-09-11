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Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 11.09.2020 - 17:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Evden sokağa çıkan temaslı ilk vaka, yurda yerleştirildi

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Son dakika haberler: Evden sokağa çıkan temaslı ilk vaka, yurda yerleştirildi
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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in sosyal medyadan yaptığı açıklama sonrasında, sokağa çıkan koronavirüs temaslı vaka, yurda yerleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, karantinada olması gerekirken ihlal edenlerin, karantina sürelerini KYK yurtlarında masrafları da kendilerinden tahsil edilerek tamamlamalarının sağlanacağını açıkladı. Sürecin başlamasıyla birlikte ilk kez Çay ilçesinde temaslı vaka olan bir kişi, kaymakamlık tarafından tespit edildi. Temaslı olduğu halde dışarı çıkan ve adı açıklanmayan kişi yakalanarak, akşam saatlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Tınaztepe Yurdu Kurt Müdürlüğü’ne götürüldü. Yasağı delerek sokağa çıkıp vatandaşların sağlığını tehlikeye atan kişinin yurtta ne kadar kalacağına İl Sağlık Kurulu karar verecek. 

TINAZTEPE KARANTİNA YURDU  

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Tınaztepe Yurdu, karantina yurdu olarak belirlendi. A ve B Blok olmak üzere ikiye ayrılan tesiste 143 erkek, 103 kadın konaklayabilecek şekilde odalar belirlendi. Ayrıca eş olarak gelecek kişiler de tek odada 2 kişi halinde konaklayabilecek.

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