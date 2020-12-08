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DHA- AA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 17:47 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Eski Korgeneral Metin İyidil için istenen ceza belli oldu

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Son dakika haberler: Eski Korgeneral Metin İyidil için istenen ceza belli oldu
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu'nun 20'şer yıla kadar hapisleri istendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu'nun 20'şer yıla kadar hapisleri istendi.

Sanık eski generallerin, haklarındaki hükümlerin Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi. 

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tanıkların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Savcı; İyidil, Barutcu ve Koçyiğit'in eylemlerinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu oluşturduğunu ifade ederek, 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapislerini talep etti.

ÖKK eski komutanı Aksakallı, Metin İyidilin yargılandığı davada tanıklık yaptı
ÖKK eski komutanı Aksakallı, Metin İyidil'in yargılandığı davada tanıklık yaptı
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