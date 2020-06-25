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Hilal ÖZTÜRK / İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 25.06.2020 - 17:27,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Esenyurt'taki sel faciasında flaş gelişme

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Son dakika haberler: Esenyurt'taki sel faciasında flaş gelişme
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Son dakika haberi... Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık ölümde sorumluluk tespiti için bilirkişi incelemesi yapılması talimatı verdi.   Bilirkişi incelemesi sonunda ceza soruşturmasının genişletilerek sürdürüleceği kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta dere yatağında bulunan bölgeye imar izni verildiği, sığınak olması gereken yerlerin dairelere çevrilerek kiraya verildiği, dere istinat duvarlarının delindiği iddialarıyla ilgili yetkililerin hazırlayacağı raporlar doğrultusunda sorumluluk tespit edilmesi halinde görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma açılabileceği öğrenildi.

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