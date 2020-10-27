Son dakika haberler: Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet!

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Merkez Mahallesi 1104 Sokak'ta meydana geldi. Ürdün vatandaşı Mohammed Omar, arkadaşları ile sokakta sohbet ederken arkasından gelen aynı ülke vatandaşı Umir Tahir tarafından kalça ve boynundan bıçakla yaralandı.



Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedilen olayda yaralanan Omar için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi yaptıkları Mohammed Omar'ı hastaneye kaldırırken, polisler de saldırgan Umir Tahir'i gözaltına aldı.



Tahir, ilk ifadesinde Omar'a 35 bin dolar borç verdiğini ancak parasını bir türlü alamadığı için sinirlenince bıçak kullandığını öne sürdü. Soruşturmaya devam ediliyor.