Son dakika haberler: Esenyurt'ta patlama! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul Esenyurt'ta alınan son dakika bilgisine göre bir binada patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitedeki 10 katlı binanın 2’inci katında bulunan dairede şiddetli bir patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.
Binada bulunan vatandaşlar da panik halinde dışarı koştu. Bazı vatandaşların kucağına çocuğunu alarak dışarı çıkmaya çalıştığı görülürken, bazıları ise gözyaşı döktü.
Patlamanın şiddetiyle dairede bulunan yatak ve eşyalara yola saçılırken, çevredeki diğer dairelerde de hasar oluştu.
Bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri de gaz akışını kesti. İlk incelemelere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirtildi.
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