MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Esenyurt'ta patlama! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
GeriGündem Son dakika haberler: Esenyurt'ta patlama! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA- İHA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 16:14,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Esenyurt'ta patlama! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Esenyurt'ta alınan son dakika bilgisine göre bir binada patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

7
  • İstanbul Esenyurtta bir evde patlama meydana geldi
  • İstanbul Esenyurtta bir evde patlama meydana geldi
  • İstanbul Esenyurtta bir evde patlama meydana geldi
  • İstanbul Esenyurtta bir evde patlama meydana geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitedeki 10 katlı binanın 2’inci katında bulunan dairede şiddetli bir patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Binada bulunan vatandaşlar da panik halinde dışarı koştu. Bazı vatandaşların kucağına çocuğunu alarak dışarı çıkmaya çalıştığı görülürken, bazıları ise gözyaşı döktü.

Patlamanın şiddetiyle dairede bulunan yatak ve eşyalara yola saçılırken, çevredeki diğer dairelerde de hasar oluştu.

Bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri de gaz akışını kesti. İlk incelemelere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirtildi.

Son dakika haberler: Esenyurtta patlama Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberler: Esenyurtta patlama Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle