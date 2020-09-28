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Ersan SAN - DHA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Esenyurt'ta feci olay! Kediyle oynayan çocuktan acı haber

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Esenyurt'ta park halindeki otomobilin altına giren kediye bakan çocuk, sokağa giren başka bir otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuğun yardımına çevredekiler koşarken o anlar kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir çocuk park halindeki otomobilin altına giren kediye bakmak için eğildi. Kediyi göremeyen çocuk yerini değiştirdi.

Son dakika haberler... Esenyurtta feci olay Kediyle oynayan çocuktan acı haber

Bu sırada sokağa giren başka bir otomobil çocuğun üzerinden geçti. Otomobilin altında kalan çocuğun yardımına çevredekiler koştu.

Otomobilin altından çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberler... Esenyurtta feci olay Kediyle oynayan çocuktan acı haber

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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