Son dakika haberler... Esenyurt'ta feci olay! Kediyle oynayan çocuktan acı haber
Esenyurt'ta park halindeki otomobilin altına giren kediye bakan çocuk, sokağa giren başka bir otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuğun yardımına çevredekiler koşarken o anlar kameralara yansıdı.
Esenyurt'ta meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir çocuk park halindeki otomobilin altına giren kediye bakmak için eğildi. Kediyi göremeyen çocuk yerini değiştirdi.
Bu sırada sokağa giren başka bir otomobil çocuğun üzerinden geçti. Otomobilin altında kalan çocuğun yardımına çevredekiler koştu.
Otomobilin altından çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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