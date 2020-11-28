Son dakika haberler: Esenler'de korkutan yangın

Mimarsinan Mahallesi, 78. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevler yan binanın dış cephesine de sıçradı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çatısı yanan binada bulunanlar ve yan binadakiler kendi imkanlarıyla binalarını terk etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale başlarken, polis ekipleri de sokağa emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında herhangi bir yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar oluştu. Yan binadan oturduğunu söyleyen Kadir Karatürk, "Ufak bir dumanla başladı. Sonra dumanın büyüdüğünü gördük polisi aradık. İtfaiye geldi. Galiba arka tarafından elektrik kontağından başladığını tahmin ediyoruz. Çatıda başladı mahsur kalan yaralanan olmadı erken haber verildi herkese. Binaları boşalttı herkes" dedi. Koronavirüse aldırış etmeyen ve sosyal mesafe kurallarını uymayan vatandaşların, yangını izlemek için sokak üzerinde toplanması ise dikkat çekti.