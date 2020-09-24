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DHA - AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 16:55 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Erzurum'da Kop Dağı'nda yapımı süren tünelde patlama sonrası göçük

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Bayburt- Erzurum karayolunda Kop Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelde, bilinmeyen nedenle patlama sonrası göçük meydana geldi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, "8 yaralı tünelden çıkarıldı. Tünelde mahsur kalan kimse yok, yaralıların sağlık durumu iyi." açıklamasında bulundu.

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni, Karadeniz'e bağlayacak olan Kop Dağı Tüneli’ndeki yapım çalışmaları sırasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

İlk bilgilere göre, tünel inşaatındaki patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

Son dakika haberler... Erzurumda Kop Dağında yapımı süren tünelde patlama sonrası göçük

İŞÇİLER MAHSUR KALDI

Patlatma sonrası meydana gelen göçük nedeniyle bazı işçiler, tünel içerisinde mahsur kaldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim "8 yaralı tünelden çıkarıldı. Tünelde mahsur kalan kimse yok, yaralıların sağlık durumu iyi." açıklamasını yaptı

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