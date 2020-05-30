Son dakika haberler: Erzurum'da kan donduran olay! 5 ölü, 4 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Çat ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki kırsal Köseler Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Yıldız ailesinin fertleri, kız kaçırma meselesi yüzünden geçen yıldan beri husumetli oldukları Güneş ailesinin bireylerini araziye hayvan gübresi dökmeye giderken takip etti. Yıldız ailesinin fertleri, silahlarla diğer aileye saldırdı. Güneş ailesinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş ile Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



MAHALLEDE GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ



Güvenlik güçleri, yeni bir olayın yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Mahallenin giriş ve çıkışlarını da kapatan güvenlik güçlerine bir helikopter de havadan destek veriyor.



Olayın ardından kaçan Yıldız ailesinden İ.Y,, ve B.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KIZ KAÇIRMA SONRASI BAŞLAYAN HUSUMETİ BARIŞ YEMEĞİ DE BİTİRMEMİŞ

Yıldız ailesi yakınlarından Muhammet Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, amcasının oğlunun birkaç yıl önce Güneş ailesinden kız kaçırdığını ve bundan dolayı iki aile arasının gerildiğini söyledi.

Vatandaşların araya girerek iki ailenin arasını düzelttiğini anlatan Yıldız, "4-5 ay sonra gelin, annesinin, kardeşlerinin ve babasının 'Kendini öldüreceksin, intihar edeceksin.' baskısına dayanamadı ve intihar etti." dedi.

Yıldız, intihar olayından sonra iki ailenin arasının tekrardan bozulduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"İnsanlar araya girdi ve tekrardan aralarını yaptılar. 4-5 gün Bursa'da olan oğulları Erzurum'a gelerek ölen amcam Sıddık Yıldız'ı 'Seni öldüreceğiz' diye tehdit etmiş. Amcam da karakola giderek şikayette bulunmuş. Güneş ailesinin 4 büyüğü Bursa'da yaşıyor. Amcam da babalarını arayarak 'Oğullarına sahip çık' demiş. O da '3-4 güne köye geleceğim, onlara karışma' demiş."

Bugün 4 kardeşin amcalarının evinin önüne geldiğini ve tehdit ettiğini iddia eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Amcama 'Biz köyün çıkışına gidiyoruz, seni bekliyoruz kozlarımızı paylaşalım.' demişler. Bunlar da çıkmışlar. Kardeşlerinin ikisi hayvan otlatırken silah sesini duyup gelmişler. O iki kişi şu anda kayıp. Birisi bir aileden, 4'ü diğer aileden hayatlarını kaybetti. Olay çok büyük bir üzüntü verici. Köy jandarma dolu, inşallah başka olaylardan olmadan temizlenir. Ölenlerin ikisi kardeş diğer, ikisi de yeğenleri. Yaralı da bir kişi var. O da olayı ayırmaya çalışan biri."

HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Erzurum Valiliği, Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesinde yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için askeri operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

Olay, Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi’nde Güneş ve Yıldız aileleri arasında meydana gelmiştir. Geçmiş yıllarda aralarında husumet bulunan iki aile fertleri arasında 2 gün önce, 28 Mayıs günü hakaret olayı yaşanmış, taraflar herhangi bir olay meydana gelmeden dağılmışlardır. 30 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında ise Sıddık Güneş, oğlu Sinan Güneş, kardeşi Hasan Güneş ve yeğeni Baki Güneş ile birlikte kendilerine ait traktör ile tarlalarına hayvan gübresi dökmeye giderken, 2 gün önce yaşanan tartışmadan dolayı Sıddık Yıldız ile çocukları Sedrettin Yıldız, Burhanettin Yıldız ve İrfan Yıldız tarafından yaya olarak takip edilmişlerdir. Yıldız ailesi, Köseler Mahallesi’ne 2 kilometre uzaklıkta bulunan Güneş ailesine ait tarlaya gelmiş, tarlada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda her iki taraf birbirine silah çekmiş ve çıkan çatışmada Sıddık Güneş, Sinan Güneş, Hasan Güneş ve Sedrettin Yıldız olay yerinde, Baki Güneş ise hastanede hayatını kaybetmiştir. Araya giren Mehmet Etik isimli şahıs ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış ve Erzurum Atatürk Üniversite Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen İrfan Yıldız ve Burhanettin Yıldız isimli şahısların yakalanması için askeri helikopter destekli operasyon başlatılmıştır. Olay yerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede 3 adet tabanca bulunmuştur.