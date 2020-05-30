Son dakika haberler: Erzurum'da arazi kavgası! 5 kişi hayatını kaybetti

Bugün öğle saatlerinde Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi’nde şüpheliler İ.Y. ve B.Y. uzun namlulu bir silahla 5 kardeşi kurşun yağmuruna tuttu. Sebebi henüz bilinmeyen olayda saldırıya uğrayan kardeşlerin 5’inin de öldüğü bildirildi.



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