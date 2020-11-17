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Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 15:14 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Erzurum'da apartman yöneticisi, tamir yapılan çatıdan düşüp hayatını kaybetti

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Erzurum'da, yöneticisi olduğu 6 katlı apartmanın çatısına, tamir yapan işçilere malzeme götürmek için çıkan Münip Başar (60), ayağı kayınca düştü. Zemine çakılan, 3 çocuk babası Başar, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, çevreye güvenlik bariyeri çekerken, komşular gözyaşı döktü.

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  • Erzurum’da feci olay Yakınları gözyaşlarını tutamadı...
  • Erzurum’da feci olay Yakınları gözyaşlarını tutamadı...
  • Erzurum’da feci olay Yakınları gözyaşlarını tutamadı...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Palandöken ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi Çiçekli Sokak'taki Deniz Apartmanı'nda meydana geldi. Yönetici Münip Başar, sac tabakaları yapan işçilere malzeme götürmek için binanın çatısına çıktı.

Sac tabakalardaki buzlanma nedeniyle ayağı kayan ve dengesini kaybeden Başar, binanın arka bahçesine düştü. 6'ncı kattan beton zemine çakılan Başar'ı gören apartman sakinleri, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 3 çocuk babası Başar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, çevreye güvenlik bariyeri çekerken, komşular gözyaşı döktü. Başar'ın ailesi ise sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Başar'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

Apartman sakinleri, Münip Başar'ın, oğluna "Ustalar çivi istedi. Onu götürüp, geleceğim" dedikten sonra evden ayrılıp, çatıya çıktığını söyledi. 

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