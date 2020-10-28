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Son dakika haberler... Erzincan Tercan'da 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem
AFAD, saat 12.16'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Gelen son dakika haberine göre, depremin yerin 6.79 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.
AFAD, saat 12.16'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 6.79 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.
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