MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Erzincan Tercan'da 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem
GeriGündem Son dakika haberler... Erzincan Tercan'da 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 28.10.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Erzincan Tercan'da 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Erzincan Tercan'da 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem
Abone Olgoogle-news

AFAD, saat 12.16'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Gelen son dakika haberine göre, depremin yerin 6.79 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

AFAD, saat 12.16'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 6.79 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Son dakika haberler... Erzincan Tercanda 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem

Ayrıntılar geliyor...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle