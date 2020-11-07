Son dakika haberler: Enkaz altındaki Günay'ın görüntüsü kahretmişti… İzmir’deki depremde o detayı ilk kez anlattılar

Batı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Veterinerlik Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi Günay Özışık, 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altıda kaldı. Okul birincisi olan Günay, enkaz altından 10 saat sonra kurtarıldı.



Mucize kurtuluş, Manisa itfaiye ekiplerinin kullandığı yılan kamera ile saniye saniye kaydedildi. Günay'ın bulunduğu yerden gelen sesler üzerine o bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Manisa itfaiye ekipleri, enkazın en üstündeki 7'nci kattan aşağıya doğru kuyu kazdı. Kazdıkları kuyudan inen ekipler, binanın altına doğru yılan kamera uzattı.



Böylelikle de enkaz altında bulunan 4'üncü kattaki Günay Özışık'a, ulaştı. Kameradaki ışık ile dikkatini çektikleri Özışık ile uzun süre sohbet ettiler. Tam yeri belirlenen Özışık, kurtarılarak, ambulansa teslim edildi. Özışık'ın kurtarılma anı yılan kamera tarafından kaydedilirken, itfaiyecilerin mücadelesi büyük takdir gördü.



Çalışmalara bizzat katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Gürhan İnal, yaşadıklarını anlattı. İnal, "İzmir depremi ardından Ege Bölgesi'nde sallantı olunca, tüm ekiplerimizle birlikte Manisa'nın 17 ilçesine baktık. Herhangi bir büyük hasarın olmadığını fark edince hızlıca İzmir'e çıkış yaparak, tüm ekiplerimizce 3 enkaza dağıldık.



Enkaza ulaştığımızda diğer ekipler henüz gelmemişti. Vatandaşlar enkazın üzerindeydi. İlk önce vatandaşları enkazın üzerinden indirerek, çalışmalarımıza başladık. Doğanlar Apartmanı'ndan 5 kişiyi ambulans ekiplerine verdik. Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ olarak 3 kişiyi ambulans ekiplerine teslim ettik. Emrah Apartmanı'ndan da 1 kişiyi bularak ambulans ekiplerine verdik. Doğanlar Apartmanı'nda kaymalı şekilde enkaz vardı. Günay'ın amcasının oğlu vardı, ona ulaştık. Bir engelli vatandaşımız ile annesine ulaştık.





Onları teker teker almaya başladık. Günay'ın bulunduğu kat, 4'üncü kattaydı. Biz 7’nci kattan aşağıya doğru kuyu şeklinde kazmaya başladık. Günay'ın sesini duyduktan sonra daha da yaklaşmaya başladık. Bulunduğu yere doğru kamera gönderdik. Aramızda 2,5 metre vardı. Moral ve motivasyonunu sağladık. Kendine iyi bakmasını, yanında olduğumuzu, yakın zamanda kurtaracağımızı belirttik. Günay da sağ olsun bizi anlayışla karşıladı. Bizle konuşmaya devam etti. Kamerayı eline alarak, 'Ben buradayım, iyiyim' dedi.



Yerini belirtti. Matkap ve kurtarma aletlerini çalıştırdığımızda sağım, solum, arkam şeklinde tam konum belirten Günay'a ulaştık. Günay'ı UMKE ekipleriyle birlikte enkazdan alıp, ambulans ekibine teslim ettik.



Yılan kamera, ışıklı ve ince olduğundan tüm deliklere girebiliyor. Bu sayede çalışmalarımızı ona göre yapıp, boşa vakit kaybetmekten kurtuluyoruz. Enkazda bir odanın her yerine bakıp, kimsenin olmadığını tespit edince hızlı bir şekilde hemen o bölümü kaldırıyoruz. Birini fark ettiğimiz zaman ise daha düzenli ve titiz çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.



KENDİSİ DE ENKAZ ALTINDA GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞTİ



İzmir'i vuran depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan Günay Özışık, enkaz altında kendisi de video çekerek dışarıyla iletişim kurmuştu.