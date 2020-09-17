Son dakika haberler... Enis Berberoğlu'na hak ihlali kararı

CNN TÜRK muhabiri Serhat Dal, şu bilgileri aktardı:

'Siyasi ve askeri casusluk' maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçlamasından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de bu cezayı 20 Eylül 2018'de onayladı.

Ancak milletvekilliği sona erinceye kadar infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verilmişti.

Berberoğlu hakkında kesinleşmiş olan ceza 4 Haziran 2020'de Meclis'te okundu. Böylece CHP'li Berberoğlu'nun vekilliği düşürülmüştü.

Ertesi gün tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti ancak aynı gün Koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.

AYM bugün Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu görüştü ve oy birliğiyle Seçilme ve siyasette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti hakkının ihlali kararı verdi.

Vekilliği Meclis'te okunarak düşürüldüğü için geri dönüşü bulunmuyor ancak bu ihlal kararıyla birlikte Berberoğlu'nun yeniden yargılanması gündeme gelecek.