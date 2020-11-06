Son dakika haberler: Ekim ayında terör örgütne ağır darbe: 120 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ekim ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde ekim ayında kırsal alanda 8’i büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 10.230 kırsal operasyon, şehirlerde 1.539 operasyon yapıldı.
Bakanlık koordinasyonunda ekim ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 92’si PKK/KCK, 24’ü DEAŞ, 4’ü sol terör örgütü mensubudur.
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