Son dakika haberler: Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD’dan alınan son dakika bilgisine göre, Ege’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İzmir’in Çeşme ilçesine 46 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
AFAD’dan alınan son dakika bilgisine göre, Ege’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İzmir’in Çeşme ilçesine 46 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 22, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 46.34 km. Çesme (Izmir)
Tarih-Saat : 22.10.2020, 15:14:39 TSİ
Enlem : 38.6070 N
Boylam : 25.8195 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/1aaNw1N0oa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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