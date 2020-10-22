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Haber Giriş: 22.10.2020 - 15:54 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberler: Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
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AFAD’dan alınan son dakika bilgisine göre, Ege’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İzmir’in Çeşme ilçesine 46 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

AFAD’dan alınan son dakika bilgisine göre, Ege’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İzmir’in Çeşme ilçesine 46 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

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