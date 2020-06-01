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Son dakika haberler: Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Bodrum'a 53 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 1, 2020
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Ege Denizi, 53.60 km. Bodrum (Mugla)
Tarih-Saat : 01.06.2020, 13:56:20 TSİ
Enlem : 36.6796 N
Boylam : 26.7361 E
Derinlik : 7.91 km
Detay : https://t.co/bSaBFWHjB6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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