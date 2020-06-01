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Haber Giriş: 01.06.2020 - 14:12,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberler: Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Bodrum'a 53 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

DETAYLAR GELİYOR...

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