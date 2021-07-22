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Son dakika haberler... Muğla Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 17.16'da Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD da depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 17.16'da Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin 11.7 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.
Öte yandan, AFAD da depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.