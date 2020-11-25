Son dakika haberler... Ebru Erdem'in ölümü davasında yeni gelişme! Kendini böyle savundu

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serdar Taş, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya tutuksuz sanık Kemal Sönmez katıldı. Duruşmada maktul Ebru Erdem’in annesi Ayşe Erdem ve babası Murat Erdem ile taraf avukatları da katıldı.

UYUŞTURUCU KULLANDIM

Olay günü Erdem’e mesaj attığını, Erdem’in olay yerine taksiyle geldiğini ifade eden sanık Taş, “Binanın önünde Kemal Sönmez’le bekliyorduk, Sönmez’in yanında başka bir bayan vardı. İçki masası kurduk, o gün ben de uyuşturucu kullandım. Erdem’le yatak odasına geçtik, muhabbet ettik. Bana eve gitmediğini, ailesini istemediğini ve ailesinin kendisine sahip çıkmadığını söyledi. Salona geri döndüğümüzde annesi aradı, annesine ‘Beni arama’ diyerek küfür etti. Arkadaşım Ferhat ‘Niye annene küfür ediyorsun’ diye sorduğunda ‘Onlar benim annem, babam değil’ dedi”

ONU KURTARMAK İÇİN YAKLAŞTIM AŞAĞI ATLADI

Midesinin bozulması nedeniyle lavaboya gittiğini, geri döndüğünde Ebru Erdem’in balkondan dışarı çıktığını öne süren sanık “Ben şaka yapıyor zannettim, ‘Yaşamak istemiyorum, yaklaşma’ dedi. Konuşmaya çalıştım ama beni dinlemiyordu. Mermerin üzerinde oturuyordu. Onu kurtarmak için yaklaştım, otururken kendini boşluğa bıraktı. Aşağı koştum, indiğimde ölmüştü. Ben görünce bayılacak gibi oldum, koşarak uzaklaştım” ifadelerini kullandı.

BÜYÜDÜĞÜMÜZ YER BAĞCILAR BÖYLE GÖRDÜK

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan’ın soruları üzerine sanık “Benim yanıma geldiğinde uyuşturucu almış vaziyetteydi, üzgünlük ve duraksama vardı. Sürekli kekeliyordu. Biz sadece esrar içtik. Esra’yı 2-3 gündür tanıyordum. Ben kimseye zorla bir şey yapmadım” dedi. Başkan Horasan “Yeni tanışmışsın ama uyuşturucu alıyorsunuz, onu birlikte olmaya zorladın mı” şeklinde soru yöneltince sanık “ Birlikte olmadık” şeklinde cevap verdi. Sanık Taş, 24 saat geçmeden teslim olduğunu, olayın şokuyla emniyette kendini anlatamadığını, maktul Ebru Erdem’in eve kendi uyuşturucuyu kendi getirdiğini iddia etti.

Mahkeme Başkanı Horasan, sanığın uyuşturucu ve silah bulundurmaktan suç kaydı olduğunu da söyledi.

MAHKEME BAŞKANI: SAHİP ÇIKMADINIZ MI KIZA?

Maktulün babası Murat Erdem ifadesinde kızının kendisini dinlemediğini, Hazal diye birinin kızını Kars’a götürdüğünü daha önce de Ebru Erdem’i psikiyatriye götürdüğünü söyledi. Murat Erdem “Olay günü kızımla konuştuk, bana ‘Anne üzerime gelme, arkadaşımdayım. Geleceğim’ dedi. Kendisine saldırı yapıldı gibi bir serzenişte bulunmadı” diye konuştu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan “Sahip çıkamadınız mı kıza? 17 yaşındaki kız Kars’a gitmiş” dedi.

KIZIMIZ İNTİHARA ASLA MEYİLLİ DEĞİLDİ

Avukat beyanlarının alınmasının ardından tekrar söz verilen Murat Erdem, “Şikayetimiz devam ediyor. Kızımız intihara asla meyilli değildi. Biz öldürüldüğünü düşünüyoruz” dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Serdar Taş’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 20 Mart 2019’da polis ekiplerinin bir kişinin binadan atıldığı ya da intihar ettiği şeklinde ihbar alması üzerine olay yeri olan Küçükçekmece’ye gittiği anlatılıyor.

İddianamede 17 yaşındaki Ebru Erdem’in bir binanın 9. katından teras katına düşerek öldüğü ifade edilirken, maktulün yanındaki Serdar Taş’ın olaydan sonra taksiye binerek hızlıca uzaklaştığını ifade ediliyor. Maktul Ebru Erdem’in kanında çoklu uyarıcı madde tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanık Serdar Taş’ın da kanında esrar tespit edildiği ifade ediliyor. İddianamede sanık Serdar Taş hakkında “Çocuğa yönelik kasten öldürme” ve “Suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ayrıca sanık Taş hakkında “Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak” ve “Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama” suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede diğer sanık Kemal Sönmez’in ise “Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak” suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.