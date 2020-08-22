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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 22.08.2020 - 13:11 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Düzce'de feci kaza! Baba ve oğlundan acı haber

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Düzce’de hatalı sollama yaptığı öne sürülen otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Sedat Öztürk ile oğlu Emir Mustafa (5) öldü, diğer oğlu Muhammet Umut Öztürk (8) ise yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Okan Bayraktar, bir süre sonra Şehit Osman Çatana Polis Merkezi’ne gelerek teslim oldu. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile oğlu Emir öldü, diğer oğlu yaralı
  • Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile oğlu Emir öldü, diğer oğlu yaralı
  • Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile oğlu Emir öldü, diğer oğlu yaralı
  • Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile oğlu Emir öldü, diğer oğlu yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Aydınpınar Caddesi'nde meydana geldi. Düzce yönüne giden Okan Bayraktar yönetimindeki 81 AAD 786 plakalı otomobil, karşı yönden gelen elektrikli motosiklete çarptı.

Kazada, metrelerce havaya savrulan motosiklet sürücüsü Sedat Öztürk ile oğulları Emir Mustafa ve Muhammet Umut Öztürk yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil ise bir evin bahçesine girerek takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sedat Öztürk ile oğlu Muhammet Umut Öztürk Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne, diğer oğlu Emir Mustafa ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Sedat Öztürk ile Emir Mustafa Öztürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Okan Bayraktar, bir süre sonra Şehit Osman Çatana Polis Merkezi’ne gelerek teslim oldu. 

Bu arada kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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