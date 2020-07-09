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Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM-DHA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 09:28,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Dolmabahçe'de hareketli anlar... Şüpheli davranışlar sergileyince...

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İstanbul Dolmabahçe'de hareketleri şüpheli bulunan kadın polisi harekete geçirdi. Dolmabahçe Caddesi çift taraflı trafiğe kapatılırken kadın gözaltına alındı.

Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi, Boğaz Batısı Askeri İnzibat Komutanlığı önünde bir kadının şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu.

Son dakika haberler... Dolmabahçede hareketli anlar... Şüpheli davranışlar sergileyince...

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bağıran kadının şüpheli davranışları nedeniyle cadde çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Son dakika haberler... Dolmabahçede hareketli anlar... Şüpheli davranışlar sergileyince...

Şüpheli kadın, otelden atıldığını iddia ederek sokaklarda yaşadığını belirtti. Bunun üzerine ekipler bir takım incelemelerde bulundu.

Son dakika haberler... Dolmabahçede hareketli anlar... Şüpheli davranışlar sergileyince...

Kadın kısa bir süre sonra gözaltına alındı. Yol tekrar trafiğe açılırken kadın ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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