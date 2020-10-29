MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Doktor Engin Türkmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
GeriGündem Son dakika haberler... Doktor Engin Türkmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Elif YAVUZ/İSTANBUL,DHA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 14:51 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Doktor Engin Türkmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Doktor Engin Türkmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

 İstanbul’da özel bir hastanede Başhekim Yardımcısı olan dahiliye uzmanı Doktor Engin Türkmen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul’da özel bir hastanede Başhekim Yardımcısı olan Uzman Doktor Engin Türkmen 50 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi olduğu öğrenildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle