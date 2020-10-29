Elif YAVUZ/İSTANBUL,DHA
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Son dakika haberler... Doktor Engin Türkmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul’da özel bir hastanede Başhekim Yardımcısı olan dahiliye uzmanı Doktor Engin Türkmen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İstanbul’da özel bir hastanede Başhekim Yardımcısı olan Uzman Doktor Engin Türkmen 50 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi olduğu öğrenildi.
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