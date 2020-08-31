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AA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 22:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX kararı

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Son dakika haberler... Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX kararı
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Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 12 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 1 Eylül'e kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 11 gün uzatılmış oldu.

Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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