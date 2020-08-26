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DHA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 09:10 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko Terör' operasyonu başlatıldı

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İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'da, 1495 kişilik personelin görev aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan, 100'i operasyonel tim olan 1495 kişilik personel görev alıyor.

Son dakika haberler... Diyarbakırda Yıldırım-7 Lice Narko Terör operasyonu başlatıldı

Öte yandan yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Yıldırım 1-2-3-4-5-6 Operasyonları' kapsamında bugüne kadar toplam 31 terörist etkisiz hale getirildi; 48 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Ayrıca çok sayıda silah ile mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 

Son dakika haberler... Diyarbakırda Yıldırım-7 Lice Narko Terör operasyonu başlatıldı

'Yıldırım Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Son dakika haberler... Diyarbakırda Yıldırım-7 Lice Narko Terör operasyonu başlatıldı


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