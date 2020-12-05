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Burak EMEK- Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)-
Haber Giriş: 05.12.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Diyarbakır'da ortalık karıştı! Taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı

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Son dakika haberler: Diyarbakır'da ortalık karıştı! Taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı
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Son dakika haberi... Diyarbakır'da araç parkı sırasında yaşanan küçük çaplı kaza nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı kavgada 20 kişi yaralandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgaya karışan kişilere kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesti.

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  • Diyarbakırda ortalık karıştı Taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı
  • Diyarbakırda ortalık karıştı Taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı
  • Diyarbakırda ortalık karıştı Taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı
  • Diyarbakırda ortalık karıştı Taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre, Koyuncu ailesinin bir ferdi, otomobilini park ederken Kurt ailesine ait otomobile çarptı. İki aile arasında bu yüzden çıkan tartışma büyüyünce polis ekiplerine haber verildi. Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Öğlen saatlerinde iki aile arasında tekrar başlayan tartışma kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya yaralanan 20 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayın yaşandığı sokağı giriş ve çıkışlara kapatarak önlem aldı. Bu arada kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberler: Diyarbakırda ortalık karıştı Taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Saldırıya uğradıklarını iddia eden Halil Koyuncu, kuzeninin arabasını park ederken geri geldiğini ve diğer tarafın arabasına çarptığını ifade ederek, "Sonra niye vurmuşsun arabaya demiş. Orada tartışma çıkmış ve silah çekmiş. İki üç el o eve ateş ettiler. Silahı da polisler yakaladı. Bu sabah yine saldırdılar. Silah, taş ve sopayla. Kameraya çektik. Polislere verdik" dedi.

Polis, kavgaya karışanlara kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesti.

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