MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Diyarbakır'da hareketli dakikalar! Kuyumcuda silahlı soygun girişimi
GeriGündem Son dakika haberler: Diyarbakır'da hareketli dakikalar! Kuyumcuda silahlı soygun girişimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Diyarbakır'da hareketli dakikalar! Kuyumcuda silahlı soygun girişimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Diyarbakır'da hareketli dakikalar! Kuyumcuda silahlı soygun girişimi
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kuyumcuya soygun amaçlı giren silahlı 2 kişi, kendilerini engellemeye çalışan iş yeri sahibini yaralayıp, ellerindeki bir çantayla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması amacıyla bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kuyumcuya soygun amaçlı giren silahlı 2 kişi, kendilerini engellemeye çalışan iş yeri sahibini yaralayıp, ellerindeki bir çantayla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması amacıyla bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

 

Ayrıntılar geliyor...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle