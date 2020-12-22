DHA
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Son dakika haberler: Diyarbakır'da hareketli dakikalar! Kuyumcuda silahlı soygun girişimi
Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kuyumcuya soygun amaçlı giren silahlı 2 kişi, kendilerini engellemeye çalışan iş yeri sahibini yaralayıp, ellerindeki bir çantayla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması amacıyla bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kuyumcuya soygun amaçlı giren silahlı 2 kişi, kendilerini engellemeye çalışan iş yeri sahibini yaralayıp, ellerindeki bir çantayla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması amacıyla bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
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