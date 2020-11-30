DHA
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Son dakika haberler: Diyarbakır merkezli 5 ilde operasyon!
Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhittin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhittin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin bölgedeki belediyelerin ihalelerine giren müteahhitlerden vergi adı altında para topladıkları tespit edildi.
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