Son dakika haberler... Dışişleri'nden Kırgız Cumhuriyeti’ne ilişkin seyahat uyarısı

Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kırgız Cumhuriyeti’nde 4 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin ardından dün (5 Ekim) başlayan ve halihazırda devam etmekte olan olaylar ve ülkedeki güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkları takdirde, Kırgız Cumhuriyeti’ne bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.

Halihazırda Kırgız Cumhuriyeti’nde bulunan vatandaşlarımızın ise, Bakanlığımızca ve Bişkek Büyükelçiliğimizce yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları yararlı olacaktır.

Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bişkek Büyükelçiliğine +996 990001416 numaralı telefondan ve embassy.bishkek@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür."