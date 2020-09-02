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DHA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 18:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanlığı’ndan, Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün açıklamasına tepki

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Son dakika haberler: Dışişleri Bakanlığı’ndan, Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün açıklamasına tepki
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’un, Yunan Hükümet Sözcüsü’nün, Die Welt gazetesinde Türkiye hakkında yayımlanan habere ilişkin ifadeleri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Sözcü Aksoy, bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye atfen yayımlanan haberin tamamen hayal mahsulü olduğunu belirterek, "Yunanistan Hükümet Sözcüsü’nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz’de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir" ifadesini kullandı.

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